العراق وإيران يؤكدان ضرورة تعزيز التعاون لتخفيف التوتر في المنطقة

وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الحكيم تلقى اتصالاً هاتفياً وزير الخارجيّة الإيرانيّ محمد جواد ظريف، وجرى بحث مُستجدّات الأوضاع بالمنطقة، وتطوُّراتها".

وأضاف أن "الجانبين بحثا أهمِّية تعزيز التعاون بما يصبُّ في مصلحة دول المنطقة، ويُخفّف من التوتر الذي تتعرَّض له".



وأشار البيان، إلى أن "الجانبين بحثا قضيّة الزُوّار الإيرانيِّين الوافدين إلى العراق لأداء مراسم زيارة أربعينيّة الإمام، وتسهيلات دُخولهم من خلال تبسيط بعض الإجراءات، لامتصاص الزخم الكبير بفعل كثرة الزُوّار الذين يتنظرون الدخول إلى العراق".