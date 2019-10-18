الحريري يتجه لإلغاء جلسة الحكومة لتعذر وصول الوزراء للقصر الجمهوري بسبب الاحتجاجات

أفادت "RT" الروسية بأن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، يتجه إلى إلغاء جلسة مجلس الوزراء اليوم، لتعذر وصول الوزراء إلى القصر الجمهوري بسبب الاحتجاجات الشعبية التي تعيق المرور في بيروت. هذا ومن المتوقع أن يتوجه الحريري برسالة للشعب اللبناني بعد ظهر اليوم الجمعة. وتشهد لبنان تظاهرات شعبية عنيفة لليوم الثاني، تنديدا بسياسات الحكومة التقشفية والضرائب الجديدة التي فرضتها، وآخرها ضريبة الاتصال الخاص بالتطبيقات الذكية كـ"الواتساب" والـ"فايبر".

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