احتجاجات بيروت.. إليكم عدد الإصابات

وقالت قوى الأمن في بيان اليوم الجمعة: "وصل عدد الإصابات في صفوف العناصر الأمنية إلى 60، مع حرصنا وإيماننا بحرية التعبير".

وحذرت قوى الأمن كل من سيعتدي على عناصر قوى الأمن وكل من يعتدي على الأملاك العامة والخاصة.



من جانبه، أفاد "الصليب الأحمر" على حسابه على "تويتر"، بأنّه تم نقل 23 إصابة وإسعاف 70 آخرين تزامناً مع الاحتجاجات التي انطلقت مساء أمس في وسط بيروت.