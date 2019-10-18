احتجاجات بيروت.. إليكم عدد الإصابات

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني، إصابة 60 فردا من العناصر الأمنية في احتجاجات المواطنين الأخيرة التي اندلعت بسبب الضرائب الجديدة التي تفرضها الحكومة.
وقالت قوى الأمن في بيان اليوم الجمعة: "وصل عدد الإصابات في صفوف العناصر الأمنية إلى 60، مع حرصنا وإيماننا بحرية التعبير".
وحذرت قوى الأمن كل من سيعتدي على عناصر قوى الأمن وكل من يعتدي على الأملاك العامة والخاصة.
من جانبه، أفاد "الصليب الأحمر" على حسابه على "تويتر"، بأنّه تم نقل 23 إصابة وإسعاف 70 آخرين تزامناً مع الاحتجاجات التي انطلقت مساء أمس في وسط بيروت.
وحذرت قوى الأمن كل من سيعتدي على عناصر قوى الأمن وكل من يعتدي على الأملاك العامة والخاصة.
من جانبه، أفاد "الصليب الأحمر" على حسابه على "تويتر"، بأنّه تم نقل 23 إصابة وإسعاف 70 آخرين تزامناً مع الاحتجاجات التي انطلقت مساء أمس في وسط بيروت.
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