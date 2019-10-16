ترامب: حزب العمال الكردستاني أسوأ من داعش

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن حزب العمال الكردستاني أسوأ من تنظيم "داعش".

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إنه "من الطبيعي للجميع أن يكرهوا داعش، ولكن حزب عمال الكردستاني التابع للأكراد، كما تعرفون، ربما يمثل خطرا إرهابيا أكبر من داعش... وبالتالي هذه قضية معقدة".

وأكد الرئيس الأمريكي أنه لم يعط الضوء الأخضر للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإطلاق العملية العسكرية في سوريا.

وأعرب ترامب عن أمله بأن تتمكن تركيا وسوريا من تسوية الخلافات بينهما، مشيرا إلى أنه "إذا ساعدت روسيا في حماية الأكراد، سيكون ذلك أمرا جيدا".

وتعليقا على الزيارة المرتقبة لنائب الرئيس الأمريكي مايك بينس ووزير الخارجية مايك بومبيو إلى تركيا، قال ترامب إن العقوبات على تركيا ستكون "مدمرة" في حال عدم نجاح لقاء بينس مع أردوغان.

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وقال ترامب "أعتقد أن لقاءهم سيكون ناجحا. وإلا، فإن العقوبات والرسوم وغيرها من الإجراءات التي اتخذناها وسنتخذها تجاه تركيا ستكون مدمرة بالنسبة للاقتصاد التركي".

ومن المقرر أن يزور بينس وبومبيو تركيا في وقت قريب، ليبحثا مع القيادة التركية الأوضاع في سوريا على خلفية العملية التركية ضد الوحدات الكردية بشمال البلاد.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على وزارتي الدفاع والطاقة التركيتين، بالإضافة إلى وزراء الدفاع والطاقة والداخلية بسبب العملية التركية في سوريا.