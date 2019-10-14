وزير الشباب والرياضة: الإتفاق على موعد لتشريع قانون اللجنة الأولمبية العراقية

2019-10-14 | 23:14
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أكد وزير الشباب والرياضة، أحمد رياض، من العاصمة القطرية الدوحة، انه تم الإتفاق على موعد لتشريع قانون اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية مع ممثلي اللجنة الأولمبية الدولية وإجراءات الحكومة العراقية قانونية وشرعية على وفق القرار 140 لمجلس الوزراء .
واضاف انه "تم التأكيد أيضاً على أن موضوع إنتخابات المكتب التنفيذي شأن داخلي يمكن التعاطي معه بشكل شفاف وسلس، بما لا يتعارض مع القوانين العراقية النافذة، وعلى وفق بنود الميثاق الأولمبي".
واوضح أن "ممثلي اللجنة الأولمبية الدولية أكدوا أن الإجراءات التي لجأت إليها الحكومة العراقية لمراقبة المال العام على وفق القانون رقم 140 لسنة 2019 لمجلس الوزراء قانونية وشرعية، ولا توجد اية نوايا لفرض عقوبات بالتجميد على الرياضة العراقية، وأن كل ما يقال هنا أو هناك لا يعدو أكثر من كونه إشاعات لا صحة لها ولا تمت للحقيقة بـ صلة كونها لا تستند على أية ادلة مادية".
وختم قائلاً: أن "مصلحة الرياضة العراقية من أولويات الحكومة العراقية، ولن تدخر وسعاً او تألوا جهداً في تقديم كل ما من شأنه تطويرها ودعمها لكي يعود ابطال العراق إلى الواجهة ومنصات التتويج من جديد".
يذكر ان وفد ممثلي اللجنة الأولمبية الدولية تألف من جيمس ماكلاود مدير عام اللجنة الأولمبية الدولية، و جيروم فالكه مدير العلاقات المؤسساتية في اللجنة الأولمبية الدولية، فضلاً عن حسين مسلم مدير عام المجلس الأولمبي الآسيوي و حيدر فرمان مساعد مدير عام المجلس الأولمبي الآسيوي.
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