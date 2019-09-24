الصدر يضع 11 شرطا لمن يريد أن يكون 'مدونا' في فيسبوك ضمن مجمع وطني

وجاء في التوجيهات التي نشرها مكتب الصدر الخاص، وتلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه "بحسب توجيهات السيد الصدر الواردة بانشاء مجمع المدونين الوطني، وضمن خطوات المشروع الاصلاحي، فأنه على من اراد أن يكون مدونا في فيسبوك ضمن المجمع فعليه الالتزام بـ 11 شرطا .وتضمنت الشروط تخويل، المكتب الخاص والحاج صالح محمد العراقي بالاشراف على ذلك المجمع حصرا لا غير ، والالتزام بميثاق المدون الصادق ليكون ضمن المجمع، مشددا على أن الصدق والمصداقية "خط أحمر" .

وأكدت توجيهات الصدر، على ان يكون المدون من اصحاب القلم الرفيع والفكر النير، واستشارة المشرفين قبل النشر، والالتزام بالسياسات العامة والضوابط ، مشيرا في ذات الوقت الى "اهمية ادراج الادلة والمصادر".

كما شدد على ضرورة تسليم الحجج والادلة الى السيد الصدر، قبل نشرها، فيما تعهد بمنح هدية من قبل الصدر لأفضل عشر مقاتلات شهريا.

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وتنشر الخليج 365، ادناه نسخة من هذه التوجيهات: