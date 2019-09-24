كتلة كردية: الإقليم قدم لبغداد جداول تثبت ما له وما عليه من مستحقات مالية

وقال كوجر في حديث لـ الخليج 365، إن "رؤساء الكتل الكردستانية مع مجلس وزراء الإقليم عملوا على تهيئة أنفسهم بجداول ومعلومات عن المستحقات المالية سواء للإقليم أو على الإقليم"، مبيناً أنه "عند سؤال تلك الأطراف عن تسليم تلك الجداول إلى بغداد كانت الإجابة بأنها فعلاً تم تسليمها وهو في قيد الدراسة".وأضاف كوجر، أننا "لا مانع لدينا من تدخل ديوان الرقابة المالية الاتحادي في هذا الملف وإعلان النتائج للشارع والجهات الرسمية كي يعلم الجميع من لديه مستحقات ليتم تسويتها بالطرق القانونية والوصول إلى اتفاق نهائي".

وتابع، أن "الجداول تضمنت الفقرات السيادية والحاكمة وتنمية الأقاليم والملف النفطي وملف الموظفين ومستحقات الشركات النفطية والقروض التي استحصلتها الحكومة الاتحادية من الخارج وملف النازحين وتعويضات تدمير النظام البائد لأربعة آلاف قرية وملف السجناء السياسيين وجميعها ملفات اتحادية".



وأكد كوجر، وهو عضو في اللجنة المالية النيابية، أن "حكومة الإقليم قدمت ما لديها من أرقام وعلى حكومة بغداد إثبات عكسها أو تثبيتها"، لافتاً إلى أن "القضية تنفيذية واللجنة المالية البرلمانية ستراقب الإجراءات والحوارات".

وكان النائب عن كتلة المستقبل سركوت شمس الدين أكد، الأحد (22 أيلول 2019)، أن الحزبين الحاكمين بالإقليم وضعا "شروطاً تعجيزية" للحوار مع بغداد، داعيا إلى الضغط على الحزبين للقبول بالمنطق وإيقاف "تهريب" النفط.

يشار إلى أن المتحدث باسم حكومة كردستان جوتيارعادل اكد، الأربعاء (11 أيلول 2019)، أن الحكومة الاتحادية مطالبة بدفع ديون قيمتها80 ملياردولار إلى الإقليم.