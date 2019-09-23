محكمة جنايات الرصافة تصدر قرارها بشأن قضية تزوير درجال

وكان قاضي محكمة جنايات الرصافة، قد قرر خلال الاسبوع الماضي، تأجيل النطق بقرار الحكم بحق كل من صباح رضا ووليد طبرة وستار زوير، المتهمين بقضية تزوير أوراق ترشح عدنان درجال إلى اليوم الاحد.

وقال مصدر في المحكمة في تحديث للسومرية نيوز، إن "محكمة جنايات الرصافة حكمت على امين سر اتحاد الكرة صباح رضا ورئيس لجنة الاستئناف ستار زوير بالحبس لمدة سنة و6 اشهر بخصوص قضية التزوير الخاصة بعدنان درجال".



ومن المقرر ان تصدر المحكمة قرارها بشأن عضو لجنة العلاقات الدولية في اتحاد الكرة وليد طبرة، بذات القضية.