محكمة جنايات الرصافة تصدر قرارها بشأن قضية تزوير درجال

2019-09-23 | 12:58
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اصدرت محكمة جنايات الرصافة، حكمها بشان قضية تزوير اوراق ترشح النجم الدولي السابق عدنان درجال، لانتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم.
وقال مصدر في المحكمة في تحديث للسومرية نيوز، إن "محكمة جنايات الرصافة حكمت على امين سر اتحاد الكرة صباح رضا ورئيس لجنة الاستئناف ستار زوير بالحبس لمدة سنة و6 اشهر بخصوص قضية التزوير الخاصة بعدنان درجال".
ومن المقرر ان تصدر المحكمة قرارها بشأن عضو لجنة العلاقات الدولية في اتحاد الكرة وليد طبرة، بذات القضية.
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