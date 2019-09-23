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محكمة جنايات الرصافة تصدر قرارها بشأن قضية تزوير درجال

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2019-09-23 | 12:58

محكمة جنايات الرصافة تصدر قرارها بشأن قضية تزوير درجال

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اصدرت محكمة جنايات الرصافة، حكمها بشان قضية تزوير اوراق ترشح النجم الدولي السابق عدنان درجال، لانتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم.
وكان قاضي محكمة جنايات الرصافة، قد قرر خلال الاسبوع الماضي، تأجيل النطق بقرار الحكم بحق كل من صباح رضا ووليد طبرة وستار زوير، المتهمين بقضية تزوير أوراق ترشح عدنان درجال إلى اليوم الاحد.

وقال مصدر في المحكمة في تحديث للسومرية نيوز، إن "محكمة جنايات الرصافة حكمت على امين سر اتحاد الكرة صباح رضا ورئيس لجنة الاستئناف ستار زوير بالحبس لمدة سنة و6 اشهر بخصوص قضية التزوير الخاصة بعدنان درجال".


ومن المقرر ان تصدر المحكمة قرارها بشأن عضو لجنة العلاقات الدولية في اتحاد الكرة وليد طبرة، بذات القضية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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