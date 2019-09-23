رأى النائب عن كتلة النهج الوطني حازم الخالدي، الاثنين، أن مقترح قانون المسعف التطوعي يعتبر من القوانين "المهمة" التي تغطي حالة "خطيرة" في التشريعات القانونية، مؤكداً على ضرورة تمرير القانون.
وقال الخالدي في حديث لـ الخليج 365، إن "قانون المسعف التطوعي يعتبر من القوانين المهمة والتي ينبغي علينا تشريعها بغية المساهمة في زيادة التعاون وحماية المسعف التطوعي من المساءلة العشائرية والقانونية"، مبيناً أن "الكثير من حالات الوفيات التي تحصل من الحوادث العامة سببها ابتعاد الناس عن المساعدة وتقديم يد العون للمحتاجين خشية المساءلة".
وأضاف الخالدي، أن "المساءلة العشائرية والقانونية للمتطوع بعمل إنساني هو أمر غير صحيح ويضعف النسيج المجتمعي وهي ظاهرة سلبية علينا معالجتها قانونياً"، لافتاً إلى أن "مقترح القانون تم تقديمه إلى رئاسة البرلمان وعرض على اللجان البرلمانية المختصة التي تفاعلت كثيراً مع مقترح القانون الذي يغطي حالة مهمة وخطيرة في التشريعات القانونية".
وأضاف الخالدي، أن "المساءلة العشائرية والقانونية للمتطوع بعمل إنساني هو أمر غير صحيح ويضعف النسيج المجتمعي وهي ظاهرة سلبية علينا معالجتها قانونياً"، لافتاً إلى أن "مقترح القانون تم تقديمه إلى رئاسة البرلمان وعرض على اللجان البرلمانية المختصة التي تفاعلت كثيراً مع مقترح القانون الذي يغطي حالة مهمة وخطيرة في التشريعات القانونية".
وكان الخالدي دعا في، 25 تموز 2019، مجلس النواب إلى الإسراع بتشريع قانون المسعف التطوعي.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب: قانون المسعف التطوعي يغطي حالة مهمة وخطيرة في التشريعات القانونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.