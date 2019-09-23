نائب: قانون المسعف التطوعي يغطي حالة مهمة وخطيرة في التشريعات القانونية

وقال الخالدي في حديث لـ الخليج 365، إن "قانون المسعف التطوعي يعتبر من القوانين المهمة والتي ينبغي علينا تشريعها بغية المساهمة في زيادة التعاون وحماية المسعف التطوعي من المساءلة العشائرية والقانونية"، مبيناً أن "الكثير من حالات الوفيات التي تحصل من الحوادث العامة سببها ابتعاد الناس عن المساعدة وتقديم يد العون للمحتاجين خشية المساءلة".وأضاف الخالدي، أن "المساءلة العشائرية والقانونية للمتطوع بعمل إنساني هو أمر غير صحيح ويضعف النسيج المجتمعي وهي ظاهرة سلبية علينا معالجتها قانونياً"، لافتاً إلى أن "مقترح القانون تم تقديمه إلى رئاسة البرلمان وعرض على اللجان البرلمانية المختصة التي تفاعلت كثيراً مع مقترح القانون الذي يغطي حالة مهمة وخطيرة في التشريعات القانونية".

وكان الخالدي دعا في، 25 تموز 2019، مجلس النواب إلى الإسراع بتشريع قانون المسعف التطوعي.