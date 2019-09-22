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ضبط صاروخ ومتفجرات شمالي بابل

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افاد مصدر امني، الاحد، بضبط صاروخ ومتفجرات شمالي بابل.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة من مكافحة المتفجرات وخلال واجب تفتيش ضمن جرف الصخر تعثر على ٢٥ صاعق صدمة وصاروخ قاذفة عدد واحد".

 

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "تم العثور ايضا على حشوة صاروخ قاذفة"، مؤكداً أنه "تم رفع المواد دون اي اصابات تذكر".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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