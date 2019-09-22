ضبط صاروخ ومتفجرات شمالي بابل

افاد مصدر امني، الاحد، بضبط صاروخ ومتفجرات شمالي بابل.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة من مكافحة المتفجرات وخلال واجب تفتيش ضمن جرف الصخر تعثر على ٢٥ صاعق صدمة وصاروخ قاذفة عدد واحد".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "تم العثور ايضا على حشوة صاروخ قاذفة"، مؤكداً أنه "تم رفع المواد دون اي اصابات تذكر".