رسميا.. القوة الجوية يحصل على الرخصة الآسيوية

وقال مدير ادارة النادي كامل طعمة درباش في بيان للنادي، انه "تم أنجاز كل الشروط واللوائح الخاصة بالتراخيص والاستمرار بالعمل من اجل إكمال كل ما يخص لجنة التراخيص".

وأشار إلى أن "النادي وفر وعمل جاهدا للإسراع في الحصول وتطبيق كل المعايير التي ترفع من اسم نادينا ليكون اول الأندية العراقية بتطبيق الشروط التي تجعلنا في الصف الأول وضمن الأندية الآسيوية".

