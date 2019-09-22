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رسميا.. القوة الجوية يحصل على الرخصة الآسيوية

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2019-09-22 | 15:05

رسميا.. القوة الجوية يحصل على الرخصة الآسيوية

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حصل نادي القوة الجوية على الرخصة الآسيوية بعد استيفاء كافة المعايير واللوائح اللازمة لمنح الرخصة الآسيوية.
وقال مدير ادارة النادي كامل طعمة درباش في بيان للنادي، انه "تم أنجاز كل الشروط واللوائح الخاصة بالتراخيص والاستمرار بالعمل من اجل إكمال كل ما يخص لجنة التراخيص".

وأشار إلى أن "النادي وفر وعمل جاهدا للإسراع في الحصول وتطبيق كل المعايير التي ترفع من اسم نادينا ليكون اول الأندية العراقية بتطبيق الشروط التي تجعلنا في الصف الأول وضمن الأندية الآسيوية".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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