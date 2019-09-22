رسميا.. القوة الجوية يحصل على الرخصة الآسيوية

2019-09-22 | 15:05
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حصل نادي القوة الجوية على الرخصة الآسيوية بعد استيفاء كافة المعايير واللوائح اللازمة لمنح الرخصة الآسيوية.
وأشار إلى أن "النادي وفر وعمل جاهدا للإسراع في الحصول وتطبيق كل المعايير التي ترفع من اسم نادينا ليكون اول الأندية العراقية بتطبيق الشروط التي تجعلنا في الصف الأول وضمن الأندية الآسيوية".
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