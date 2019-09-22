'شروط تعجيزية' من الحزبين الحاكمين بالاقليم للحوار مع بغداد

اكد النائب عن كتلة المستقبل سركوت شمس الدين، الاحد، ان الحزبين الحاكمين بالاقليم وضعا شروط تعجيزية للحوار مع بغداد، داعيا للضغط على الحزبين للقبول بالمنطق وايقاف تهريب النفط.

وقال شمس الدين في حديث لـ الخليج 365، ان "هنالك حوارات مستمرة بين الاقليم وبغداد لحل الخلافات وزيارة متبادلة للوفود"، مبينا انه "رغم استمرار اللقاءات لكن ما زالت المعرقلات موجودة والشروط مستمرة من قبل الطرفين".

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واضاف شمس الدين ان "الحزبين الحاكمين بالاقليم يضعان شروط تعجيزية بغية ضمان فشل الحوارات وبقاء هيمنة الحزبين الحاكمين بالاقليم على الشركات النفطية وثروات الاقليم وابقاء الوضع على ما هو عليه ما يترك الشعب الكردستاني يستمر بالمعاناة دون اي مراعاة لوضعهم الصعب"، لافتا الى ان "القوى الوطنية ترفض هذا الاسلوب ونشجع تحقيق نتائج ايجابية والاتفاق على الية مناسبة تخدم الشعب الكردستاني وليس الاحزاب".

واكد شمس الدين، ان "تحقيق نتائج ايجابية بحاجة الى ضغط من مجلس النواب والمحكمة والشارعين العراقي والكردي على الحزبين الحاكمين في الاقليم للوصول الى تفاقات نهائية لان الاتفاقات المؤقتة لن تكون بمصلحة احد وسيبقى القلق مستمر من اي تراجع عنه"، مشددا على "اهمية استمرار الضغط على الحزب الديمقراطي الكردستاني كي يرضخ للمنطق ومصلحة العراق والاقليم وايقاف تهريب النفط".