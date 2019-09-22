القبض على 'ارهابي' في الموصل

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاحد، عن القاء القبض على احد الارهابيين في مدينة الموصل . وقالت في بيان تلقت الخليج 365، إن مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٤ وبالتعاون مع الفوج الاول لواء 50 تمكنت من إلقاء القبض على احد الإرهابيين في منطقة مخمور بالموصل، مبينا أن العملية تمت بكمين محكم ومعلومات استخبارية دقيقة.



وأوضحت في بيانها، أن المعتقل يعد من الارهابيين الذين يرتبطون مع قيادات داعش الارهابي المتواجدين في جبال قرة جوغ ، مبينة انه من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ ارهاب حيث جرى تسليمة الى جهة الطلب .



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