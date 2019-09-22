هزة أرضية تضرب شرق القاهرة

اعلنت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل في مصر، عن تسجيل هزة أرضية في الساعة التاسعة وتسع دقائق بتوقيت القاهرة، مساء السبت. ووقعت الهزة على بعد 64 كم شرق القاهرة. وأوضح المعهد أن الزلزال كان بقوة 4.4 على مقياس ريختر، بخط طول 31.8628، بخط عرض 31.8628. كما أشار إلى أن الزلزال لم يحدث أي خسائر مادية أو بشرية.



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