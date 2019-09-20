بالصور.. ضبط ادوية مهربة في سيطرة التاجي

افاد مصدر امني، الجمعة، بان قوة من مكافحة المتفجرات ضبطت ادوية مهربة في سيطرة التاجي.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "قوة من مكافحة المتفجرات ضبطت عجلتين نوع مارسيدس براد تحمل ادوية بشرية "مهربة" بكميات كبيرة مخبأة مع انواع مختلفة من البضائع في سيطرة التاجي".

واضاف انه "تم التحفظ على الادوية، وتسليم سائقي العجلتين الى الجهات المختصة".

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