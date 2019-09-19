مقتل شرطي واصابة اخر بتفجير في كركوك

افاد مصدر امني، الخميس، بأن شرطيا قتل واصيب اخر بتفجير في كركوك.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق انفجرت لدى مرور دورية للشرطة الاتحادية في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك، ما ادى الى مقتل احد عناصرها واصابة اخر بجروح".
واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصاب الى مستشفى قريب لتلقي العلاج والجثة الى الطب العدلي".
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