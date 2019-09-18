العشرات من أصحاب المنازل 'المتجاوزة' يحتجون أمام مجلس كربلاء

تظاهر العشرات من أصحاب المنازل "المتجاوزة"، الأربعاء، امام مجلس محافظة كربلاء احتجاجاً على تهديم منازلهم.
وقال مراسل الخليج 365، إن العشرات من أصحاب المنازل المتجاوزة التي تم تهديمها ذهبوا سيراً على الاقدام من أحيائهم إلى مركز المحافظة للاحتجاج امام مجلس كربلاء.
وأضاف أن المتظاهرين طالبوا بإيقاف قرار هدم منازلهم المتجاوزة في أحياء النضال والانتفاضة وغيرها.
وكانت بلدية محافظة كربلاء قد باشرت، أمس الثلاثاء، في إزالة العشوائيات في المحافظة، بعد صدور الأمر الديواني من مكتب رئيس الوزراء بتشكيل لجان على مستويات عليا لإزالة جميع التجاوزات على عقارات الدولة.
وأضاف أن المتظاهرين طالبوا بإيقاف قرار هدم منازلهم المتجاوزة في أحياء النضال والانتفاضة وغيرها.
وكانت بلدية محافظة كربلاء قد باشرت، أمس الثلاثاء، في إزالة العشوائيات في المحافظة، بعد صدور الأمر الديواني من مكتب رئيس الوزراء بتشكيل لجان على مستويات عليا لإزالة جميع التجاوزات على عقارات الدولة.
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