العشرات من أصحاب المنازل 'المتجاوزة' يحتجون أمام مجلس كربلاء

وقال مراسل الخليج 365، إن العشرات من أصحاب المنازل المتجاوزة التي تم تهديمها ذهبوا سيراً على الاقدام من أحيائهم إلى مركز المحافظة للاحتجاج امام مجلس كربلاء.

وأضاف أن المتظاهرين طالبوا بإيقاف قرار هدم منازلهم المتجاوزة في أحياء النضال والانتفاضة وغيرها.



وكانت بلدية محافظة كربلاء قد باشرت، أمس الثلاثاء، في إزالة العشوائيات في المحافظة، بعد صدور الأمر الديواني من مكتب رئيس الوزراء بتشكيل لجان على مستويات عليا لإزالة جميع التجاوزات على عقارات الدولة.