أعلن مدير ناحية البغدادي بمحافظة الانبار شرحبيل العبيدي، الاربعاء، عن تكفل صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة جراء العمليات الارهابية، بإعادة اعمار وتأهيل جسر حيوي غربي الانبار . وقال العبيدي في حديث لـ الخليج 365، إن "صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة تكفل بإعادة اعمار وتأهيل جسر الشهيد وحيد الكونكريتي بناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الانبار، ويعد من أهم الجسور الحيوية في المناطق الغربية كونه يربط محافظة الانبار بالمحافظات الشمالية وبيجي".



وأضاف أن" كلفة المشروع ستة مليار دينار وطول الجسر يبلغ 400 متر"، مبيناً أن" نسبة الأضرار في الجسر 100% على حلفية تفجيره من قبل ارهابيي داعش ابان سيطرتهم على معظم المناطق الغربية"، موضحا ان" اعادة اعمار وتأهيل الجسر سوف يساهم في فك الاختناقات المرورية والاستغناء عن الجسر العائم البديل الذي تم انشاءه من قبل القوات الامنية".

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كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول محلي يعلن قرب المباشرة بإعادة اعمار جسر يربط الانبار بالمحافظات الشمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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