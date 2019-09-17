انتشرت رسالة صوتية منسوبة لزعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي، تحدث فيها عن خطط تنظيمه اللاحقة، وحذر فيها من أن "العمليات اليومية" مستمرة.
وبدأ البغدادي حديثه بدعوة عناصره إلى "الجهاد"، مشيرا إلى ما وصفها بـ "مبايعات جديدة" لخلافته المزعومة.
وأكد البغدادي في التسجيل الذي نسب إليه واستمر 30 دقيقة أن العمليات على قدم وساق وفي مختلف الجهات وبشكل يومي.
وتحدث البغدادي في التسجيل عن نشاطات داعش على مختلف الجبهات، وأشار إلى أماكن مختلفة، يقود فيها التنظيم معاركه وعملياته اليومية، منها مالي ومنطقة الشام والشرق الأدنى ولكنه لم يحدد الدول التي تتم فيها تلك العمليات.
وقالت صحيفة "The Sun"، إن البغدادي انتقد الحكام "الطغاة" في العديد من الدول، مثل مصر والسودان وليبيا واليمن.
ودعا البغدادي أيضا إلى استهداف رجال الأمن والمحققين والقضاة في السجون التي يقبع بها عناصر تنظيمه.
وهذا أول تسجيل للبغدادي منذ نيسان من العام الماضي، إذا ثبتت صحته، إذ ظهر قبل ذلك ظهر شريط للبغدادي فقط في عام 2014.
وفي أب عام 2018، أفادت بعض وسائل الإعلام، بأن البغدادي أصيب بجروح خطيرة، وفقد القدرة على قيادة التنظيم.
كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل جديد للبغدادي يزعم فيه استمرار العمليات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.