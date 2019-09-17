تسجيل جديد للبغدادي يزعم فيه استمرار العمليات

انتشرت رسالة صوتية منسوبة لزعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي، تحدث فيها عن خطط تنظيمه اللاحقة، وحذر فيها من أن "العمليات اليومية" مستمرة.

وبدأ البغدادي حديثه بدعوة عناصره إلى "الجهاد"، مشيرا إلى ما وصفها بـ "مبايعات جديدة" لخلافته المزعومة.

وأكد البغدادي في التسجيل الذي نسب إليه واستمر 30 دقيقة أن العمليات على قدم وساق وفي مختلف الجهات وبشكل يومي.

وتحدث البغدادي في التسجيل عن نشاطات داعش على مختلف الجبهات، وأشار إلى أماكن مختلفة، يقود فيها التنظيم معاركه وعملياته اليومية، منها مالي ومنطقة الشام والشرق الأدنى ولكنه لم يحدد الدول التي تتم فيها تلك العمليات.

وقالت صحيفة "The Sun"، إن البغدادي انتقد الحكام "الطغاة" في العديد من الدول، مثل مصر والسودان وليبيا واليمن.

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ودعا البغدادي أيضا إلى استهداف رجال الأمن والمحققين والقضاة في السجون التي يقبع بها عناصر تنظيمه.

وهذا أول تسجيل للبغدادي منذ نيسان من العام الماضي، إذا ثبتت صحته، إذ ظهر قبل ذلك ظهر شريط للبغدادي فقط في عام 2014.

وفي أب عام 2018، أفادت بعض وسائل الإعلام، بأن البغدادي أصيب بجروح خطيرة، وفقد القدرة على قيادة التنظيم.