الرياض: التحقيقات الأولية تفيد باستخدام أسلحة إيرانية بالهجوم على المنشآت النفطية

اعلنت وزارة الخارجية السعودية ، الاثنين، ان التحقيقات الأولية تفيد باستخدام أسلحة إيرانية بالهجوم على المنشآت النفطية شرقي المملكة. وقالت الخارجية السعودية في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "التحقيقات الأولية تفيد باستخدام أسلحة إيرانية في الهجوم على المنشآت النفطية"، لافتة الى ان "الهجوم موجه بالدرجة الأولى لإمدادات الطاقة العالمية".



واضافت الخارجية السعودية أن "التحقيقات جارية للكشف عن مصدر الهجوم على المنشآت النفطية"، مؤكدة ان "المملكة ستتخذ كل الإجراءات المناسبة في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات بما يكفل أمنها واستقرارها".



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