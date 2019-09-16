نائب عن البصرة يدعو الحكومة المحلية لتحمل مسؤولياتها بإزالة المخلفات الحربية

دعا النائب عن محافظة البصرة فالح الخزعلي، الحكومة المحلية في المحافظة الى تحمل مسؤولياتها بإزالة المخلفات الحربية للنظام السابق، لافتا الى أن تلك المخلفات تسبب الأمراض البيئية والسرطانية الناجمة بسبب تلك المخلفات. وقال الخزعلي خلال مؤتمر صحفي عقده بمجلس النواب وحضرته الخليج 365، إن "المخلفات الحربية للنظام السابق تسببت بانتشار الأمراض البيئية والسرطانية"، مؤكدا "هناك مخاطر بيئية تهدد حياة المواطنين رغم الموافقات السابقة بإزالة هذه المخلفات الا انها لم تفعل وعليه طالبنا بادراج الموضوع على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة".



وأضاف، "استحصلنا موافقة وزارة النفط على إزالة المخلفات الحربية وعلى المحافظة تحمل مسؤولياتها بإزالة هذه المخلفات"، لافتا الى أن "الأمراض البيئة والسرطانية الناجمة بسبب المخلفات الحربية تهدد حياة الاف من المواطنين لاسيما في مناطق شمال البصرة".

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