افاد مصدر امني، الاحد، باندلاع حريق في قاعة لبناء الاجسام بالاعظمية في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حريقا اندلع داخل قاعة لبناء الاجسام بالقرب من ساحة عنتر بمنطقة الاعظمية في بغداد، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".

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واضاف المصدر ان "فرق الدفاع المدني تقوم باخماد الحريق"، مشيرا الى انه "تم فتح تحقيق لمعرفة اسباب اندلاعه".

يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.