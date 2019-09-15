في يوم الانتخابات التونسية.. وفاة زوجة السبسي

أعلن حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي، وفاة والدته وأرملة الرئيس الراحل، وذلك تزامنا مع انطلاق الانتخابات الرئاسية التونسية.
ونشر حافظ السبسي، عبر حسابه على موقع "فيسبوك" بيانا أعلن فيه وفاة، شدلية والدته وأرملة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.
وأعلنت الرئاسة التونسية يوم 5 تموز الماضي، وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، عن عمر يناهز الـ93 عاما، داخل المستشفى العسكري في العاصمة تونس.
جدير بالذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت عن انتخابات رئاسية مبكرة إثر وفاة رئيس الراحل الباجي قائد السبسي، والتي انطلقت صباح اليوم الأحد 15 أيلول.
وأعلنت الرئاسة التونسية يوم 5 تموز الماضي، وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، عن عمر يناهز الـ93 عاما، داخل المستشفى العسكري في العاصمة تونس.
جدير بالذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت عن انتخابات رئاسية مبكرة إثر وفاة رئيس الراحل الباجي قائد السبسي، والتي انطلقت صباح اليوم الأحد 15 أيلول.
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