الارشيف / اخبار العالم / اخبار العراق

برشلونة يدك شباك بيتيس بخماسية في الليغا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
وحل بيتيس ضيفًا على البارسا، ضمن مباريات الجولة الثانية لليجا، بملعب "كامب نو".

الهدف الأول كان لصالح ريال بيتيس وسجله نبيل فقير في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول.

ثم سجل جريزمان أول أهدافه بقيمص وأول أهداف الفريق الكتالوني هذا الموسم، في الدقيقة 41.


في الشوط الثاني، أضاف جريزمان هدفًا آخر له وللبارسا في الدقيقة 50.

وعقب مرور 6 دقائق، سجل كارليس بيريز الهدف الثالث للبلوجرانا.

وأتى الدور على جوردي ألبا ليحرز الهدف الرابع للفريق الكتالوني في الدقيقة 60.

Advertisements

وفي الدقيقة 77 سجل البديل أرتورو فيدال الهدف الخامس لبرشلونة.

وسجل لورينزو مورن هدفًا ثانيًا لريال بيتيس عقب مرور دقيقتين على هدف فيدال.

لم تشهد المباراة المزيد من الأهداف وانتهت بفوز برشلونة (5-2)، ليحصل البلوجرانا على أول ثلاث نقاط في الليجا هذا الموسم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة يدك شباك بيتيس بخماسية في الليغا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا