برشلونة يدك شباك بيتيس بخماسية في الليغا

الهدف الأول كان لصالح ريال بيتيس وسجله نبيل فقير في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول.
ثم سجل جريزمان أول أهدافه بقيمص برشلونة وأول أهداف الفريق الكتالوني هذا الموسم، في الدقيقة 41.
في الشوط الثاني، أضاف جريزمان هدفًا آخر له وللبارسا في الدقيقة 50.
وعقب مرور 6 دقائق، سجل كارليس بيريز الهدف الثالث للبلوجرانا.
وأتى الدور على جوردي ألبا ليحرز الهدف الرابع للفريق الكتالوني في الدقيقة 60.
وفي الدقيقة 77 سجل البديل أرتورو فيدال الهدف الخامس لبرشلونة.
وسجل لورينزو مورن هدفًا ثانيًا لريال بيتيس عقب مرور دقيقتين على هدف فيدال.
لم تشهد المباراة المزيد من الأهداف وانتهت بفوز برشلونة (5-2)، ليحصل البلوجرانا على أول ثلاث نقاط في الليجا هذا الموسم.
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