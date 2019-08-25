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احباط محاولة لاستهداف منزل مفوض في الداخلية بالنهروان

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افاد مصدر امني، الاحد، بأنه تم احباط محاولة لاستهداف منزل مفوض في الداخلية بالنهروان.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مسلحين مجهولين القوا رمانة يدوية على منزل مفوض في وزارة الداخلية ضمن منطقة النهروان ببغداد، الا انها لم تنفجر".

 

واضاف انه "تم استدعاء قوة من مكافحة المتفجرات التي قامت بتفكيك الرمانة دون اي اصابات بشرية تذكر".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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