افاد مصدر امني، الاحد، بأنه تم احباط محاولة لاستهداف منزل مفوض في الداخلية بالنهروان.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مسلحين مجهولين القوا رمانة يدوية على منزل مفوض في وزارة الداخلية ضمن منطقة النهروان ببغداد، الا انها لم تنفجر".

واضاف انه "تم استدعاء قوة من مكافحة المتفجرات التي قامت بتفكيك الرمانة دون اي اصابات بشرية تذكر".