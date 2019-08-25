الحكيم معلقا على استهداف الحشد بالانبار: لايمكن التساهل أمام المساس بهيبة الدولة

علق رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الاحد، على استهداف الحشد الشعبي من قبل طائرة مسيرة في الانبار، فيما اشار الى انه لايمكن التساهل أمام المساس بهيبة الدولة.

وقال الحكيم في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "نستغرب ونرفض رفضا شديدا التهاون الحكومي الواضح امام الانتهاكات المتكررة لسيادة العراق"، ملبينا انه "بعد سلسلة من الخروق والاعتداءات تلقينا بأسف بالغ نبأ استشهاد اثنين من مقاتلي الحشد الشعبي في اللواء ٤٥ واصابة آخر باستهداف عبر طائرة مسيرة غربي الأنبار".

واضاف انه "في الوقت الذي نعتبر فيه المبررات الحكومية ازاء مثل هذه الحوادث غير مقبولة مطلقا، فانه لا يمكن لنا ان نتساهل أمام المساس بهيبة الدولة وسيادتها وارواح مواطنيها".

واعلن الحشد الشعبي اليوم الاحد، عن استهداف قواته في منطقة عكاشات من قبل طائرتين مسيرتين ما ادى الى مقتل احد عناصرة واصابة اخر، مبينا ان هذا الاعتداء السافر جاء مع وجود تغطية جوية من قبل الطيران الأمريكي للمنطقة فضلا عن بالون كبير للمراقبة بالقرب من مكان الحادث.