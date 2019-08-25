علق رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الاحد، على استهداف الحشد الشعبي من قبل طائرة مسيرة في الانبار، فيما اشار الى انه لايمكن التساهل أمام المساس بهيبة الدولة.
وقال الحكيم في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "نستغرب ونرفض رفضا شديدا التهاون الحكومي الواضح امام الانتهاكات المتكررة لسيادة العراق"، ملبينا انه "بعد سلسلة من الخروق والاعتداءات تلقينا بأسف بالغ نبأ استشهاد اثنين من مقاتلي الحشد الشعبي في اللواء ٤٥ واصابة آخر باستهداف عبر طائرة مسيرة غربي الأنبار".
واضاف انه "في الوقت الذي نعتبر فيه المبررات الحكومية ازاء مثل هذه الحوادث غير مقبولة مطلقا، فانه لا يمكن لنا ان نتساهل أمام المساس بهيبة الدولة وسيادتها وارواح مواطنيها".
كانت هذه تفاصيل خبر الحكيم معلقا على استهداف الحشد بالانبار: لايمكن التساهل أمام المساس بهيبة الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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