السجائر الالكترونية تقتل شخصاً في أميركا

أعلنت السلطات الصحية في ولاية إلينوي الأميركية وفاة شخص أصيب بمرض رئوي بعد تدخينه سجائر إلكترونية. وذكرت مديرة قطاع الصحة نغوزي إزيكي، بحسب قناة "الحرة"، أن "استخدام السجائر الإلكترونية قد يكون خطيرا". ولم يفصح قطاع الصحة في الولاية عن اسم أو سن أو عنوان الشخص المتوفى. وأشار إلى أن قطاع الصحة في إلينوي طلب المساعدة من "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها"، التابعة لوزارة الصحة الأميركية، للمساعدة في التحقيق في حالات مرضية أخرى مشابهة.



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