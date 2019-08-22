الجبوري يؤكد على ضرورة الاسراع في إعمار المناطق المحررة

اكد رئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري، الخميس، على ضرورة الاسراع في إعمار المناطق المحررة وتقديم الخدمات الضرورية لها.
وقال مكتب الجبوري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن الاخير "زار الأمانة العامة لمجلس الوزراء والتقى بحميد الغزي الأمين العام للمجلس وجرى خلال اللقاء مناقشة الأوضاع الأمنية والخدمية في البلاد".
واكد الجبوري، بحسب البيان على "ضرورة الاسراع في إعِمار المناطق المحررة وتقديم الخدمات الضرورية لها بالسرعة العاجلة".
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