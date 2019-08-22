اتحاد الصحفيين العرب يتضامن مع اعلاميين لبنانيين أنهيت خدماتهم

وقال رئيس الاتحاد مؤيد اللامي والأمين العام خالد ميري في بيان مشترك، تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن الاتحاد العام للصحفيين العرب يؤكد دعمه للمطالب المشروعة لنقابة محرري الصحافة اللبنانية بأهمية الحفاظ على صناعة الصحافة والإعلام فى لبنان، مشددا على الإصلاح التشريعي لقطاع الإعلام .وأكد الاتحاد العام للصحفيين العرب، بحسب البيان، أن عدداً كبيراً من الصحف والمجلات تعرضت للإغلاق بلبنان وهو ما ترتب عليه إنهاء خدمة عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين، داعيا الحكومة والبرلمان بلبنان الى التضامن مع النقابة لمواجهة الأزمة لتعود الصحافة اللبنانية قوية كما كانت من قبل.

وكانت عددا منص الصحف والمجلات في لبنان قد اغلقت ابوابها نتيجة ازمات مالية ، مانتج عنه تسريح عشرات الصحفيين .

