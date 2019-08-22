الحكيم: ماعادت عبارات الادانة والاستنكار كافية لانتهاكات السيادة

اعتبر زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم الخميس، أن عبارات الادانة والاستنكار ماعادت كافية لانتهاكات السيادة العراقية، داعيا الحكومة الى تحمل مسؤولياتها ازاء تلك الخروق.
وقال الحكيم في تغريدة له عبر موقع تويتر، ابتدأها بهاشتاك " #مالذي_يحدث؟ " إن هناك "انتهاكات متكررة للسيادة العراقية في ظل صمت رسمي وحكومي غريب عن كشف الجهات والاسباب والدوافع".
واضاف "ماعادت عبارات الادانة والاستنكار كافية"، مشيرا الى أن "ما تتعرض له منشئاتنا العسكرية يعد انتهاكا خطيرا لسيادتنا الوطنية".
ودعا الحكيم، "الحكومة الى ان تتحمل مسؤولياتها ازاء هذه الخروق والدفاع عن حمى الوطن".
واضاف "ماعادت عبارات الادانة والاستنكار كافية"، مشيرا الى أن "ما تتعرض له منشئاتنا العسكرية يعد انتهاكا خطيرا لسيادتنا الوطنية".
ودعا الحكيم، "الحكومة الى ان تتحمل مسؤولياتها ازاء هذه الخروق والدفاع عن حمى الوطن".
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