ترامب 'يعاقب' الدنمارك بعد رفض بيع أكبر جزيرة بالعالم

وقال ترامب: "الدنمارك دولة مميزة للغاية وشعبها رائع، ولكن بناء على تعليقات رئيسة الوزراء مته فريدريكسن بأنها ليست مهتمة بالنقاش حول شراء غرينلاند فسوف أرجئ اجتماعنا المقرر في غضون أسبوعين لوقت لاحق".وأضاف "وفرت رئيسة الوزراء قدر كبير من النفقات والجهد لكل من الولايات المتحدة والدنمارك كونها اتسمت بالصراحة الواضحة. أشكرها على ذلك وأتطلع لإعادة تحديد موعد في وقت ما في المستقبل".وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن ترامب ألغى زيارته المقررة للدنمارك يومي الثاني والثالث من ايلول / سبتمبر.

وكان من المقرر أن يناقش ترامب أمر الجزيرة خلال اجتماعات في كوبنهاغن مع فريدريكسن، التي تولت السلطة في يونيو، وكيم كيلسن رئيس حكومة غرينلاند التي تتمتع بالحكم الذاتي.



وكانت فريدريكسن قالت يوم الأحد إن فكرة بيع غرينلاند للولايات المتحدة "سخيفة"، في حين أكد مستشار اقتصادي لترامب اهتمام الولايات المتحدة بشراء أكبر جزيرة في العالم.

وقالت فريدريكسن لصحيفة سيرمتسياك أثناء زيارتها لغرينلاند "غرينلاند ليست للبيع. غرينلاند ليست دنماركية. غرينلاند ملك مواطنيها. لدي أمل قوي ألا يكون ذلك على محمل الجد".

وأكد ترامب للصحفيين يوم الأحد أنه ناقش في الآونة الأخيرة إمكانية شراء الجزيرة على الرغم من أن مثل هذه الخطوة لا تمثل أولوية فورية له.

وقال للصحفيين في نيوجيرسي "الفكرة طُرحت.. وهي مهمة من الناحية الاستراتيجية".

وتعطي اتفاقية دفاعية بين الدنمارك والولايات المتحدة تعود إلى عام 1951 الجيش الأميركي حقوقا في قاعدة ثول الجوية بشمال غرينلاند.

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وتعد غرينلاند أكبر جزيرة في العالم وهي بلد عضو في مملكة الدنمارك وعاصمتها نوك، تقع بين منطقة القطب الشمالي والمحيط الأطلسي، شمال شرق كندا.

وعلى رغم انتماء جغرافيتها الطبيعية وانتمائها عرقياً إلى منطقة القطب الشمالي وجغرافياً كجزء من قارة أميركا الشمالية، الا انها ترتبط سياسيا وتاريخيا بأوروبا، وخاصة أيسلندا، والنرويج، والدانمارك.

في عام 1979، منحت الدنمارك الحكم الذاتي لغرينلاند. وفي العام 2008 صوت معظم الغرينلانديون على منحهم حق تقرير المصير ونقل المزيد من الصلاحيات إلى الحكومة المحلية وقد بدأ تطبيق النظام الجديد في حزيران 2009 حيث أصبحت اللغة الغرينلاندية اللغة الرسمية الوحيدة في البلاد، مع التزام الحكومة الملكية الدانماركية بمسؤولية توفير دعم مالي يقدر بنحو3.4 مليار كرونة دنماركية سنوياً لغرينلاند.

ومن حيث المساحة، تعتبر أكبر جزيرة في العالم ولا تعتبر قارة في حد ذاتها، وهي كذلك أصغر بلد من ناحية الكثافة السكانية.