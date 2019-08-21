مدير عام نجدة بغداد الجديد يباشر بمهام عمله

افاد مصدر امني، الاربعاء، بأن مدير عام نجدة بغداد الجديد باشر بمهام عمله. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مدير عام نجدة بغداد العميد علي كريم عباس باشر صباح اليوم بمهام عمله". وافاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بانه تم انهاء تكليف مدير نجدة بغداد العميد محمد خالد الربيعي من مهامه، وتكليف العميد علي كريم عباس بدلا عنه.



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