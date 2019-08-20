تحالف القرار: أمر رفع الحصانة عن الزوبعي شكل مفاجأة لنا

وقال في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن أمرا صدر من رئيس مجلس النواب برفع الحصانة عن النائب طلال خضير الزوبعي على خلفية شكوى مقدمة ضده من قبل أحد المواطنين، مبينا ان هذا الأمر شكل مفاجأة لتحالف القرار العراقي.واضاف، أن الشكاوى المقدمة ضد النواب والذين طلب رفع الحصانة عنهم تجاوز الثلاثين نائبا ، والسؤال لماذا استهدف الزوبعي دون غيره .

وقال القرار ايضا إن الشكوى المقدمة ضد الزوبعي لا ترقى إلى عمل جرمي واضح بدائل ثابتة وواضحة.

ويرى تحالف القرار العراقي، بحسب بيانه، أن استهداف النائب الزوبعي هو استهداف سياسي بالدرجة الأولى ، وإلا كان المفروض إحالة الملفات المقدمة ضد السادة النواب إلى لجنة قانونية مختصة ، وعرض رأيها على أعضاء المجلس لاتخاذ القرار المناسب تجاه الجميع ، وبأسلوب مهني بعيد عن الاستهداف الشخصي ، وليس اقتصار الأمر على الزوبعي .



4. من الواضح أن الأمر تم اتخاذه على خلفية خصومة سياسية ، وبطريقة انتقائية ، ذلك أن القرار لم يأت ضمن سياقات قانونية واضحة وشفافة .

إلى ذلك يطالب تحالف القرار العراقي باعتماد الأساليب القانونية ، ويدين أية عملية استهداف شخصي خارج إرادة جمعية لمجلس النواب الموقر .

