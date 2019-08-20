اعتبر تحالف القرار، اليوم الثلاثاء، أن أمر رفع الحصانة عن النائب طلال الزوبعي "مفاجئ" ، عادا اياه اياه استهداف سياسي، فيما دعا رئيس البرلمان الى اعتماد الاساليب القانونية.
واضاف، أن الشكاوى المقدمة ضد النواب والذين طلب رفع الحصانة عنهم تجاوز الثلاثين نائبا ، والسؤال لماذا استهدف الزوبعي دون غيره .
وقال القرار ايضا إن الشكوى المقدمة ضد الزوبعي لا ترقى إلى عمل جرمي واضح بدائل ثابتة وواضحة.
ويرى تحالف القرار العراقي، بحسب بيانه، أن استهداف النائب الزوبعي هو استهداف سياسي بالدرجة الأولى ، وإلا كان المفروض إحالة الملفات المقدمة ضد السادة النواب إلى لجنة قانونية مختصة ، وعرض رأيها على أعضاء المجلس لاتخاذ القرار المناسب تجاه الجميع ، وبأسلوب مهني بعيد عن الاستهداف الشخصي ، وليس اقتصار الأمر على الزوبعي .
4. من الواضح أن الأمر تم اتخاذه على خلفية خصومة سياسية ، وبطريقة انتقائية ، ذلك أن القرار لم يأت ضمن سياقات قانونية واضحة وشفافة .
إلى ذلك يطالب تحالف القرار العراقي باعتماد الأساليب القانونية ، ويدين أية عملية استهداف شخصي خارج إرادة جمعية لمجلس النواب الموقر .
كانت هذه تفاصيل خبر تحالف القرار: أمر رفع الحصانة عن الزوبعي شكل مفاجأة لنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.