رئيس هيئة التقاعد ينفي اي تصريح له بشأن رواتب 'الأجهزة القمعية'

نفى رئيس هيئة التقاعد الوطنية محمد الساعدي، التصريح الذي انتشر على موقع التواصل الاجتماعي والذي نسب له بشأن اعداد عناصر "اجهزة النظام السابق القمعية" الذين يتقاضون راتبا تقاعديا من الهيئة. وقال الساعدي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "تنفي هيئة التقاعد الوطنية اي تصريحات بشأن الأجهزة القمعية". وأضاف الساعدي، أن "مايتداول في الإعلام من تصريحات بهذا الشأن عبارة عن صحافة صفراء". وانتشر على موقع التواصل الاجتماعي مؤخرا تصريحا منسوب الى رئيس هيئة التقاعد الوطنية يتحدث فيه عن اعداد فدائيين صدام والحرس الجمهوري والاستخبارات وجميع "الأجهزة القمعية" الذين يتقاضون راتبا من هيئة التقاعد الوطنية، والذي بلغ عددهم، بحسب التصريح 550 الف شخص. وانتشر على موقع التواصل الاجتماعي مؤخرا تصريحا منسوب الى رئيس هيئة التقاعد الوطنية يتحدث فيه عن اعداد فدائيين صدام والحرس الجمهوري والاستخبارات وجميع "الأجهزة القمعية" الذين يتقاضون راتبا من هيئة التقاعد الوطنية، والذي بلغ عددهم، بحسب التصريح 550 الف شخص.

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