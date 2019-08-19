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كشفت الفنانة إليسا أن الألبوم الجديد الذي ستصدره قريباً هو آخر ألبوم ستقدمه في مسيرتها الفنية.
وقالت إليسا، عبر حسابها على «تويتر»: «أنا أستعد لهذا الألبوم الجديد مع الكثير من الحب والعاطفة»، مشيرة إلى أن هذا الألبوم سيكون الأخير في مسيرتها الفنية.
وقالت: «أعلن ذلك بقلب حزين، ولكن مع قناعة كبيرة بذلك، فأنا لا أستطيع العمل في حقل مشابه للمافيا»، وختمت: «لا أستطيع أن أكون منتجة بعد الآن».
كانت هذه تفاصيل خبر إليسا تعتزل الغناء: الوسط الفني مافيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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