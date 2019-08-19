إليسا تعتزل الغناء: الوسط الفني مافيا

وقالت إليسا، عبر حسابها على «تويتر»: «أنا أستعد لهذا الألبوم الجديد مع الكثير من الحب والعاطفة»، مشيرة إلى أن هذا الألبوم سيكون الأخير في مسيرتها الفنية.

وقالت: «أعلن ذلك بقلب حزين، ولكن مع قناعة كبيرة بذلك، فأنا لا أستطيع العمل في حقل مشابه للمافيا»، وختمت: «لا أستطيع أن أكون منتجة بعد الآن».