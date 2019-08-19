بالفيديو: ميريام فارس تغني وترقص على أنغام أغنيتها الجديدة

لا تزال الفنانة ميريام فارس تقضي عطلتها الصيفية على شاطئ البحر، وتحرص كعادتها على مشاركة متابعيها بأجدد صورها من نشاطاتها اليومية، وكان اخرها رقصة طريفة بملابس البحر. ونشرت ميريام مقطع فيديو جديد ظهرت فيه بالمايوه على البحر وهي منسجمة وتغني أحدث أعمالها اغنية "قومي"، ولفتت الانظار لحركاتها الطريفة التي حاولت من خلالها استعادة رقصة الاغنية التي سبق ان انتشرت بشكل واسع على السوشيال ميديا، الامر الذي نال اعجاب الالاف من متابعيها خلال ساعات قليلة.



وحقق المقطع القصير نسبة مشاهدة عالية بسبب عفوية فارس وحركاتها الطريفة وانسجامها مع الاغنية كالاطفال، حيث عبر جمهورها عن محبتهم لها، واثنوا على طرافتها ورشاقتها الدائمة.

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