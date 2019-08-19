بالفيديو: شاب يعتدي على فتاة ويقذفها بحجر في مكة

تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر شاباً يعتدي على فتاة في مكة ويقذفها بحجر، وذلك بعد مشادة كلامية بينهما.
وظهر في الفيديو شاب يحمل حجر في يده ويتحدث بحدة مع الفتاة ثم يقذفها به، فيما قام موثق الفيديو بكتم الصوت ولَم يُظهر المحادثة التي دارت بين الشاب والفتاة.
وأثار المقطع موجة غضب واسعة بين رواد مواقع التواصل، وطالبوا على منصة "تويتر"، وعبر وسم "معتدي على فتاة بمكة"، الجهات الأمنية، بإلقاء القبض على الشاب وإحالته إلى الجهات ذات الاختصاص ومعرفة تفاصيل الحادثة.
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