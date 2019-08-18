الأمن النيابية تؤكد مفاتحة عبد المهدي بخصوص قانون 'التجنيد الإلزامي'

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية سعران الأعاجيبي، الأحد، أن لجنته فاتحت القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي بشأن تشريع قانون "التجنيد الإلزامي"، مشيراً إلى "أهمية" تشريع القانون وتطبيقه.
وأضاف، أن تشريع القانون وتطبيقه "خطوة مهمة لاحتواء الشباب وتخفيف حدة البطالة المنتشرة بينهم بشكل عام، كما أنه يسهم في تنمية قدراتهم وتأهيلهم لخدمة المجتمع والوطن".
وتابع، أن "اللجنة تسعى لتشريع القانون، وتمت مفاتحة القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي بشأن ذلك"، مبيناً أن "تطبيق القانون يحتاج لمعسكرات تدريب ومراكز معدة ومؤثثة وتجهيزات ومعدات وأدوات تدريب، كما أن التكلفة في الرواتب ستكون أعلى".
وكانت لجنة الأمن النيابية كشفت، الأربعاء (7 آب 2019)، ﻋﻦ ﻣﺴﺎعٍ لإﻗﺮار ﻗﺎﻧﻮن "اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ اإﻟﺰاﻣﻲ" ﺧﻼل المرحلة المقبلة.
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