قائممقام الفلوجة يوجه رسالة اعتذار لاهالي اقليم كردستان

وجه قائممقام قضاء الفلوجة عيسى الساير، السبت، رسالة اعتذار لاهالي اقليم كردستان، على خلفية الاعتداء على احد ابناء الاقليم في المدينة.

وقال الساير في رسالته الى كردستان وتابعتها الخليج 365، ان "ما حصل هو قيام أشخاص مخمورين بالاعتداء على صاحب مطعم لبيع المأكولات وهو من أهالي كردستان في ساعة متأخرة من الليل"، مبينا ان "ذلك حدث قبل يومين".

واضاف ان "هذه التصرفات لا تنم عن تصرفات أهل الفلوجة الذين احتضنتهم مدن إقليم كردستان وخاصة أربيل"، مشيرا الى ان "الشخص الذي فتح المطعم في الفلوجة كان مرحبا به، ادارة القضاء قدمت له جميع التسهيلات وسمحت له بفتح المطعم ".

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وتابع الساير ان "ماحدث هو خارج التصرفات الاخلاقية لأهالي الفلوجة"، مقدما "الاعتذار لاهالي اقليم كردستان".

واكد انه "سيتم محاسبة المعتدين الذين تم اعتقالهم وسيحالون إلى العدالة".

يذكر ان القوات الامنية اعتقلت اشخاصا في قضاء الفلوجة اعتدوا على صاحب مطعم في القضاء والذي هو من ابناء اقليم كردستان.