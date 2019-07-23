وفاة حاجة عراقية ثانية في السعودية

توفيت حاجة عراقية ثانية، الثلاثاء، في السعودية وقال مراسل الخليج 365، ان حاجة عراقية توفيت اليوم في المدينة المنورة. Advertisements واضاف ان هذه الحاجة هي الثانية التي تتوفى في السعودية. وتوفيت يوم امس الاثنين، حاجة عراقية من محافظة النجف وتبلغ من العمر 74 عاما والتي كانت تعاني من مرض عضال.

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