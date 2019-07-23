الحلبوسي يدعو لتوسيع مشاركة الولايات المتحدة بعملية البناء والتنمية والاستثمار

دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الثلاثاء، الى توسيع مشاركة الولايات المتحدة في عملية البناء والتنمية والاستثمار في العراق، فيما اشار إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تحقق بعد الانتصار على التنظيمات الإرهابية.
وأكد رئيس مجلس النواب، وفقاً للبيان، على "دور العراق في المنطقة"، مشيرا إلى "الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تحقق بعد الانتصار على التنظيمات الإرهابية"، مشيدا بـ"تعاون التحالف الدولي مع العراق".
ودعا الحلبوسي، إلى "توسيع مشاركة الولايات المتحدة في عملية البناء والتنمية والاستثمار في العراق، والمساهمة بعودة النازحين إلى ديارهم وتحقيق الاستقرار".
من جانبه، أشاد السفير الأميركي بـ"إقرار مجلس النواب قانون مشروع التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والأقضية، معتبرا ذلك "تطورا سياسيا مهماً".
واكد تولر، على "التزام بلاده بالاتفاقية الاستراتيجية بين البلدين، والحفاظ على استقرار العراق وسيادته، وعدم زجه في أي خلافات تؤثر على استقراره وعلاقاته مع محيطه العربي والاقليمي".
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