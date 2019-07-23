رئاسة البرلمان تتعهد بتوفير التخصيصات اللازمة لشراء الأدوية والاجهزة في المستشفيات

وقال مكتب الكعبي في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "نائب رئيس البرلمان ترأس اجتماعا للجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والخطط الاستراتيجي النيابية، حيث جرى استضافة وزير الصحة علاء الدين العلوان والكادر المتقدم في الوزارة لبحث البرنامج الحكومي الصحي المعّد ونسب الإنجاز الحاصلة"، لافتا الى ان "الكعبي كثف من تركيزه على الملفات الصحية ذات الأولوية بالنسبة للمواطن الذي يراجع المستشفيات والمراكز الصحية في بغداد والمحافظات".وشدد الكعبي على "وجوب الإسراع في استكمال المشاريع المتلكئة الخاصة بتأهيل وتطوير المستشفيات والمراكز الصحية وإمكانية إنشاء اخرى سيما في القرى والارياف"، مطالبا بـ"مراقبة اداء المؤسسات الصحية واعادة تقييم مدرائها والكوادر المتقدمة فيها ورفع قدرات منتسبيها الفنيين والتمريضيين منهم بما يساهم في تقديم افضل الخدمات والرعاية التي يرغب بها الفرد العراق".

واشار الكعبي الى "موضوعة النقص الحاصل في الإدوية سيما المزمنة والسرطانية والمخدرة والأجهزة والمستلزمات ذات الحاجة الماسة وسبل توفيرها في مختلف الدوائر ببغداد والمحافظات"، متعهدا بـ"توفير تخصيصات مالية إضافية ضمن موازنة العام المقبل تكون كفيلة بشراء الأجهزة الضرورية منها (بت سكان والرنين المغناطيسي والمفراس) وغيرها من اجهزة القلب والإشعاع وغيرها من الاجهزة التي يحتاجها المواطن بشكل يومي ومستمر دون الحاجة الى انتظاره ضمن حجوزات لفترات طويلة".



وبحسب البيان، استمع الكعبي من الوزير على جملة معوقات سابقة وحالية في عموم مؤسسات الوزارة، مبديا حرص مجلس النواب ولجانه المختصة بعمل الوزارة على دعم وإسناد توجهات العلوان والكوادر الوطنية المخلصة والنزيهة بما يضفي في تذليل المشكلات والارتقاء بالواقع الصحي والطبي في البلاد".

وبين المكتب، أنه "جرى الاتفاق بين لجنة مراقبة الاداء الحكومي وكادر الوزارة بحضور الكعبي على تعديل البرنامج الحكومي الصحي لعدم تضمينه الجانب البيئي، فضلا عن الاتفاق على تفاصيل تخص تفعيل موضوع الإخلاء الطبي والضمان الطبي، واستبدال الطريقة المعتمدة في توريد الأدوية والمستلزمات".

