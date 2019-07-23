بالصور.. اخماد حريق في 'كرفانات' معدة لسكن موظفين شمالي بغداد

اعلنت مديرية الدفاع المدني، الثلاثاء، عن اخماد حريق في "كرافانات" معدة لسكن موظفين شمالي بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الفرق في مركز التاجي ومرابطات التاجي والطارمية وسبع البور تمكنت بإسناد من مركزي الحرية والنهري الثاني، من اخماد حادث حريق اندلع في اربعة كرفانات معدة لسكن الموظفين داخل منشأة النصر والصمود في قضاء المشاهدة".

وأضاف البيان أنه "تم السيطرة على الحادث وإخماد النيران بمهنية عالية وبوقت قياسي مما حال دون توسع النيران وانتشارها إلى المجمع السكني القريب من موقع الحادث وبدون اي اضرار أو خسائر بشرية".

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وادناه صور لاخماد الحريق: