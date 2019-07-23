انفجار عبوة صوتية وسط بغداد والداخلية تؤكد ان الحادث ليس ارهابيا

اعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، عن انفجار عبوة صوتية وسط بغداد، فيما اشارت الى ان الحادث ليس ارهابيا. وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "عبوة صوتية انفجرت اليوم في مجمع المشن وسط بغداد، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية". Advertisements واضاف معن ان "الحادث ليس ارهابيا". يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.

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