نائب: انخفاض عدد اعضاء مجالس المحافظات سينتج مجالس منتجة

اعتبر النائب عبد الهادي موحان، الاثنين، ان انخفاض عدد اعضاء مجالس المحافظات سينتج "مجالس منتجة"، لافتا الى ان مشروع تعديل قانون الانتخابات سيحفز الشارع العراقي على المشاركة الكبيرة بالانتخابات.
وقال موحان في حديث لبرنامج "المناورة" الذي تبثه الفضائية السومرية، إن "حصول الكتل على المقاعد يكون متغيرا وليس ثابتا داخل القوائم الانتخابية"، لافتا الى ان "النظام البرلماني يجب ان يتعامل بكيفية كسب الجمهور".
واضاف موحان، أن "العشيرة والصداقة والعلاقات جميعها عوامل تؤثر في العملية الانتخابية والاصوات"، مشيرا الى ان "انتخابات 2018 اختلفت كثيرا، وكان هناك عزوف من قبل الجماهير، اذ كانت نسبة الناخبين 19%".
واضاف موحان، أن "العشيرة والصداقة والعلاقات جميعها عوامل تؤثر في العملية الانتخابية والاصوات"، مشيرا الى ان "انتخابات 2018 اختلفت كثيرا، وكان هناك عزوف من قبل الجماهير، اذ كانت نسبة الناخبين 19%".
وتابع موحان، أن "مشروع تعديل قانون الانتخابات سيحفز الشارع العراقي على المشاركة الكبيرة بالانتخابات"، لافتا الى ان "انخفاض عدد اعضاء مجالس المحافظات سينتج مجالس منتجة".
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