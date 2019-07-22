محافظ النجف يعلن اعتقال عصابة سرقت 19 مركبة

أعلن محافظ النجف لؤي الياسري، الاثنين، عن اعتقال عصابة متكونة من أربعة أفراد سرقت 19 مركبة.
وقال الياسري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم اعتقال عصابة لسرقة السيارات متكونة من أربعة أفراد أقدمت على سرقة 19 مركبة".
وطالب محافظ النجف، الحكومة ووزير الداخلية بـ "نصب منظومة كاميرات متطورة كون المنظومة المنصوبة منذ عام 2011 ويشوبها للفساد".
وطالب محافظ النجف، الحكومة ووزير الداخلية بـ "نصب منظومة كاميرات متطورة كون المنظومة المنصوبة منذ عام 2011 ويشوبها للفساد".
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