ابو الهيل: لجنة دعم الدراما ستواصل مهامها دون الالتفات لكل المعوقات

بحثت لجنة مبادرة دعم الدراما، السبت، آليات تسويق الاعمال الدرامية، فيما اكد رئيس اللجنة مجاهد ابو الهيل ان لجنته ستواصل مهامها دون الالتفات لكل المعوقات.

وقالت اللجنة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انها "عقدت اجتماعا موسعا في مقر مؤسسة نخيل عراقي للابداع برئاسة مجاهد ابوالهيل وحضور اعضاء اللجنة"، مبينة ان "الاجتماع حث آليات تسويق الاعمال الدرامية وهي العمل الاجتماعي (يسكن قلبي) و العمل الكوميدي (عائلة خارج التغطية) اللذين انتجهما صندوق دعم الدراما العراقية بمشاركة نخبة من نجوم الشاشة".

واضافت انه "تم بحث انتاج العمل الثالث الذي يعالج مشكلة التطرف في المنطقة العربية".

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وقال ابوالهيل خلال الاجتماع ان لجنته "ستواصل مهامها دون الالتفات لكل المعوقات التي واجهت العمل، وذلك لانجاح المشروع الذي انتج عملين مهمين نتوقع لهما مشاهدة كبيرة".

يذكر ان مبادرة دعم الدراما العراقية تم اطلاقها من قبل رئيس شبكة الاعلام العراقي السابق مجاهد ابوالهيل بعد ان تعثرت العملية الانتاجية في العراق وتوقف الدعم المالي للدراما من ميزانية الدولة، حيث تم تمويل صندوق دعم الدراما من شركات الهاتف النقال اسيا سيل وزين العراق بإشراف هيئة الاعلام والاتصالات بالاضافة الى رابطة المصارف العراقية بإشراف البنك المركزي.