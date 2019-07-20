انقاذ شخص حاول الانتحار في بغداد

افاد مصدر امني، السبت، بان قوة امنية انقذت شخصا حاول الانتحار في بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "دوريات النجدة تمكنت اليوم، من انقاذ شخص تولد ١٩٩٠ حاول رمي نفسه من اعلى جسر ابن حيان في بغداد بدافع الانتحار".
واضاف انه "تم تسليمه الى الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات اللازمة".
يذكر أن بغداد ومحافظات أخرى تشهد بين الحين والآخر حالات انتحار، يعزوها المتخصصون في الغالب الى مشاكل عائلية وضغوط نفسية.
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