الإعلام الأمني تعلن مقتل ثلاثة 'ارهابيين' بقصف وكر لهم في كركوك

اعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، مقتل ثلاثة "ارهابيين" بقصف وكر لهم في محافظة كركوك. وقالت الخلية في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إنه "استناداً لمعلومات دقيقة من مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية التابعة لوكالة الاستخبارات في وادي الكرحة بمحافظة كركوك تم قتل ٣ ارهابيين داخل وكر لهم استهدفه طيران التحالف الدولي".



واضافت الخلية، أن "القوة المنفذة للواجب بالاشتراك مع قوة من الشرطة الاتحادية عثرت في وادي ابو خناجر على بندقيتين نوع كلاشنكوف و٥ رمانات يدوية و٥ اجهزة موبايل معد للعبوات وجعبتين وبطاريتين للعبوات وصاعقين ومتر واحدمن فتيل التفجير، فضلا عن عتاد كلاشنكوف مع مخازن مختلفة، وقد تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا".

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