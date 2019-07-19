انتشار امني مكثف بقضاء الطارمية

وقال المصدر ان "قطعات الشرطة الاتحادية دخلت قضاء الطارمية، ومن المرجح انها ستشترك مع قوات الجيش في تنفيذ عملية امنية محتمل ان تنطلق خلال الساعات القليلة القادمة".

واضاف انه "لايوجد اي غلق للقضاء"، لافتا الى ان "ما حدث هو فقط انتشارا".